Consiglio comunale, si del Mpa al bilancio di previsione: "Ma da domani più decentramento"

“Siamo favorevoli al documento finanziario, ma a condizione che, da domani si inizi a parlare dei Municipi”. La precisazione è dei consiglieri comunali Mpa, Orazio Grasso, Serena Spoto, Daniela Rotella e Angelo Scuderi a margine dell’ultima sessione dell’assise riunitasi per l’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026.

“Il Mpa – proseguono i consiglieri - starà accanto al sindaco Trantino in tutto il percorso, ma è necessario ridare dignità alle periferie e contestualmente decentrare il potere politico amministrativo. Oggi i municipi restano contenitori vuoti con consiglieri sviliti nel proprio ruolo, che trovano imbarazzante anche esprimere il loro parere in documenti come Dup o il Bilancio stesso. E’ necessario invertire la rotta”.

Dichiarazioni, queste ultime, precedute da una nota presentata lo scorso 14 marzo dal presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi con ha lo scopo di creare un tavolo di confronto con l’amministrazione per dare un nuovo slancio all’autonomia e all’incisività dei Municipi.