Catania in attesa del Commissario, Gelsomino: "Città ha bisogno di interlocutore serio"

In una nota il consigliere comunale Giuseppe Gelsomino si augura di conoscere il prima possibile il nome del commissario mandato dalla Regione, così da discutere con lui le emergenze della città.

"Catania ha bisogno di un interlocutore serio. Personalmente chiederò al Commissario una sola cosa: un parcheggio in piazza Repubblica." Gelsomino aggiunge che "Porto avanti questo progetto da anni. Avrebbe costo zero per le casse comunali e cambierebbe in meglio il volto della città eliminando, in parte, il traffico in centro. Come fare? Si tratta solo di presentare una semplice gara d'appalto, dal primo incontro che avrò con il commissario chiederò questo".

Il consigliere conclude poi sul tema della pulizia e dei rifiuti "La città vive ormai tra sporcizia e rifiuti come se fosse una condizione normale. Il Commissario dovrà occuparsi subito e con risolutezza della questione, questa sarà ovviamente una mia richiesta".