Andrea Cardello eletto presidente della II Commissione "Aziende partecipate"

Il consigliere comunale Andrea Cardello è stato nominato presidente della II commissione consiliare permanente con deleghe: Aziende Partecipate, Patrimonio, Contenzioso, Politiche Comunitarie e Fondi Strutturali.

“Voglio ringraziare i miei colleghi consiglieri per aver risposto in me la loro fiducia afferma Cardello- questa carica rappresenta un grande onore e, contemporaneamente, un impegno per lavorare con sempre più dedizione e senso di responsabilità nei confronti dei nostri concittadini. Sono pronto a cominciare questa nuova sfida con grande passione e spirito di servizio per il bene di Catania. Nei prossimi giorni la commissione che presiedo si riunirà per coordinare idee, proposte e suggerimenti necessari ad affrontare importanti tematiche che riguardano lo sviluppo del territorio del capoluogo etneo”, conclude