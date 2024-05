L’avvocata del Foro di Catania, Mattia Gattuso candidata alle europee

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Calabrese di nascita ma catanese d’azione, ha fatto dell’impegno sociale una delle sue specializzazioni in ambito professionale oltre che mission a livello personale profondendo energie in svariate attività di volontariato.

L’avvocata del Foro di Catania, Mattia Gattuso detta Tea, esperta in diritto assistenziale, penale ed amministrativo, già Cavaliere della Repubblica (onorificenza conferita nel 2010), ha accolto l’invito rivoltole espressamente da Alfonso Alaimo, coordinatore regionale per la Sicilia di Alternativa Popolare, per la candidatura alle elezioni Europee dei prossimi 8 e 9 giugno 2024.

Proposta per il Parlamento Europeo che è stata ufficializzata all’Università Niccolò Cusano di Roma per volontà di Stefano Bandecchi, segretario nazionale di Alternativa Popolare, in occasione della presentazione dei candidati delle varie circoscrizioni.

Mattia Gattuso, detta Tea, non nuova all’esperienza politica, è una delle pochissime donne non vedenti abilitate alla professione forense che esercita l’attività legale a Catania. Un aspetto che non ha mai ostacolato la sua carriera e l’impegno sociale e che anzi, ha solo rafforzata la volontà di essere una persona di valore e di agire concretamente in nome del miglioramento delle comunità. Ciò l’ha portata a sapere e a capire perfettamente quali siano le esigenze che le persone vorrebbero dalla politica.

Il programma in pillole

Il programma politico di Mattia Gattuso è rivolto ad alcune delle problematiche di competenza dell’Europa ed in particolare afferenti all’agricoltura ed alla pesca, alla semplificazione delle procedure contabili e fiscali che devono essere differenziate secondo i vari settori produttivi, e alle politiche sociali per perseguire e ripristinare il rispetto che le fasce più deboli hanno perso nel corso degli ultimi anni.

Grande attenzione è rivolta alla sanità pubblica che deve essere accessibile in tempi celeri; il tutto senza tralasciare uno dei capisaldi del Partito Popolare Europeo - Alternativa Popolare che sono l’autonomia energetica e la difesa comune europea.

L’avvocata Mattia Gattuso è l’unica candidata a Catania, a correre con i colori giallo blu del PPE - Alternativa Popolare per le elezioni europee dei prossimi 8 e 9 giugno 2014, circoscrizione insulare Sicilia e Sardegna.