Condanna Corte dei conti, Suriano (Misto): "Parole di Bianco inopportune"

“Dinanzi a una condanna della Corte dei Conti, seppur mitigata rispetta a quella del giudice monocratico, per il dissesto del Comune non possono esserci parole di soddisfazione ma dovrebbero esserci solo le scuse per i cittadini”. Cosi la deputata del gruppo Misto Simona Suriano a seguito della condanna della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Sicilia per l’ex sindaco Enzo Bianco, per la sua giunta, per il collegio dei revisori a seguito del dissesto del Comune di Catania. “L’ex sindaco e la sua giunta sono stati condannati al risarcimento di diverse migliaia di euro - prosegue Suriano - eppure hanno diramato dichiarazioni di giubilo. Evidentemente si vive in un Paese ormai malato ove un condannato festeggia baldanzoso con tanto di post sorridente sui social. A non sorridere sono i catanesi che hanno pagato anni e anni di malapolitica, dalla destra alla sinistra, e che ancora vivono i disagi del crack finanziario del Comune con tasse altissime e servizi scadenti. Quindi invece di festeggiare Bianco farebbe meglio a proseguire, legittimamente, nella difesa del suo operato ma dovrebbe chiedere scusa ai catanesi e non esultare come se avesse vinto il premio del miglior amministratore del mondo tra gli anni 2013-2018”.