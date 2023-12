Condanna Pellegrino, Guarnera: "Dovrebbe dimettersi dalla carica di vicepresidente"

In seguito alla sentenza di condanna di primo grado (con pena sospesa) nei confronti di Riccardo Pellegrino, vicepresidente vicario del consiglio comunale di Catania in quota Forza Italia, in relazione all’accusa di corruzione elettorale, il presidente dell’Associazione “Antimafia e Legalità”, Enzo Guarnera, in una nota chiede un passo indietro da parte di Pellegrino: “A prescindere dagli effetti della Legge Severino e pur nella consapevolezza che sotto il profilo giuridico, nessuno può essere considerato colpevole sino a sentenza definitiva, si pone un serio problema di etica pubblica. Può Pellegrino rimanere a ricoprire l'attuale incarico istituzionale? Secondo la lezione di Paolo Borsellino, deve fare un passo indietro e dimettersi. E, qualora non lo facesse spontaneamente, dovrebbe essere il suo partito a sfiduciarlo e indurlo alle dimissioni. Ma è probabile che nulla di tutto ciò avvenga".

"La classe politica ai vari livelli - conclude Guarnera - è priva di tensione etica e rimane abbarbicata alla poltrona, sempre e in ogni caso. È la stessa classe politica che ogni anno indossa la maschera del perbenismo e commemora il sacrificio di Borsellino e delle altre vittime dell'illegalità mafiosa. Indecenza senza limite".

Bonaccorsi e Ciancio (M5S): "Duro colpo all'immagine delle istituzioni cittadine"

"Il consigliere Pellegrino avrà certamente modo di difendersi nei successivi gradi di giudizio e nelle opportune sedi. Ma non possiamo non stigmatizzare la scelta di affidargli (poco più di due mesi fa) il secondo ruolo più importante a Palazzo degli Elefanti, nonostante le pesanti accuse a suo carico". Così in una nota i consiglieri pentastallati in Consiglio Comunale, Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio.

"Motivi di opportunità politica avrebbero suggerito cautela - aggiungo - oltre a un doveroso e necessario intervento da parte dei vertici di Forza Italia e del neo eletto Sindaco Trantino. Una forzatura politica che ha provocato inevitabili conseguenze all'immagine del senato cittadino e all'amministrazione".

"Ci auguriamo che Pellegrino - concludono - non diventi il capro espiatorio ma fornisca l'opportunità per riflettere su come la legalità vada perseguita sempre, senza ipocrisie, anche quando coinvolge esponenti della propria maggioranza. Al consigliere, al quale auguriamo di dimostrarsi estraneo ai fatti, chiediamo le dimissioni da Vicepresidente e invitiamo il sindaco a prendere una chiara posizione in merito".