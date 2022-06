Condotta agraria tra Catania e Lentini, Marano (M5S): "Lavori fermi, danno incalcolabile per le imprese"

Era stato aggiudicato due anni fa l’appalto di 16 milioni di euro, con fondi derivanti dal PSRN 2014-2020 - Misura per investimenti irrigui 4.3.1, per i lavori per il ripristino ed adeguamento funzionale della condotta agraria tra contrada Sigona nel Comune di Lentini e contrada Grotta S. Giorgio nel Comune di Catania. Però i lavori sembrano essere fermi e continuano i disagi per gli agricoltori.

Così la deputata regionale del M5S Jose Marano ha presentato una interrogazione scritta al presidente della Regione e all’assessore all’Agricoltura per comprendere i motivi dello stallo. “Un’opera fondamentale per l’agricoltura della Sicilia Orientale – dice Marano – è ferma nonostante i finanziamenti e nonostante l’appalto sia stato aggiudicato da due anni! E’ una situazione paradossale quella che si vive tra Lentini e Catania, specie in un momento in cui gli aumenti di energia e materie prime stanno mettendo in ginocchio le nostre imprese agricole. Vogliamo sapere perché i lavori alla condotta di contrada Sigona siano fermi, quali sono i motivi dello stallo? E soprattutto cosa sta facendo la Regione per farli ripartire?”.

“Il mancato funzionamento della condotta agraria aumenta i costi di produzione e alimenta la perdita di competitività nazionale ed internazionale degli imprenditori agricoli siciliani – evidenzia la deputata – e ciò non possiamo permetterlo. Parliamo per altro di una zona devastata dalle alluvioni prima e poi falcidiata dagli incendi, quindi le istituzioni dovrebbero dare risposte adeguate in termini di prevenzione e di realizzazione di opere pubbliche necessarie al settore. Attendiamo un tempestivo intervento della Regione e resteremo vigili affinché l’opera sia portata a termine”.