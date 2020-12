Condotta agraria di Paternò, Papale (FI): "Soppressione sarebbe un errore"

“Da quanto mi risulta, nell’ottica di una rimodulazione del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, saranno previste le soppressioni di alcune condotte agrarie, come quella di Paternò, la quale sarebbe accorpata ad altre unità operative. Dal mio punto di vista, ciò rappresenta un grave errore ai danni degli operatori del settore, costretti per il disbrigo delle pratiche, a percorrere diverse decine di chilometri, per raggiungere l’ufficio preposto più vicino. Pertanto, chiedo che la decisione sia rivalutata, considerando tra i criteri di scelta, anche il disagio arrecato all’utenza che la soppressione comporterebbe”. Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia all’Ars, on. Alfio Papale, che sull’argomento, ha oggi depositato un’Interrogazione con risposta in Aula, per conoscere sia i criteri circa le soppressioni e successivi accorpamenti di alcune Condotte Agrarie locali, come quella di Paternò, ma soprattutto di rivalutare le scelte, nell’ottica di un servizio essenziale per un territorio ad alta vocazione agricola”