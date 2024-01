Congresso provinciale Democrazia Cristiana in programma venerdì 19 Catania

Venerdì 19 gennaio, alle ore 15, presso l’International Airport Hotel Catania (via San Giuseppe La Rena n. 94), si terrà il primo congresso provinciale di Catania organizzato dalla Democrazia Cristiana. La convention, presieduta dal segretario nazionale DC Totò Cuffaro, sarà un importante momento di confronto per il partito catanese e segnerà l'elezione del segretario provinciale. “A Catania – afferma Cuffaro – è stato fatto un tesseramento nel 2023 che ha visto l'elezione dei delegati al congresso provinciale, chiamati adesso a votare per l'elezione del segretario provinciale. La partecipazione è aperta a tutti”. A fare gli onori di casa il segretario organizzativo uscente Stefano Galatà che introdurrà i lavori moderati dalla giornalista Franca Antoci. Saranno presenti: Maurizio Mirenda capogruppo DC Consiglio Comunale di Catania, Salvo Giuffrida Vice Presidente Consiglio Comunale di Catania, Giuseppe Marletta Assessore al Bilancio Comune di Catania, Maria Spampinato Presidente III Municipio di Catania. L’onorevole Carmelo Pace capogruppo DC all’Ars, l’onorevole Andrea Messina Assessore Regionale Enti Locali, Francesca Donato Vice Presidente Nazionale DC e Stefano Cirillo Segretario Regionale DC. È prevista anche la presenza del Sindaco di Catania, Avv. Enrico Tarantino e di altri esponenti della politica catanese e regionale.