A Mascalucia la neoeletta consigliere Maria Rosaria Raciti aderisce a Forza Italia

Dopo la buona affermazione alle Amministrative della scorsa settimana, nella città di Mascalucia si registra un nuovo innesto per la squadra di Forza Italia. La consigliere Maria Rosaria Raciti, eletta in una lista civica a sostegno del sindaco riconfermato Vincenzo Magra, ha formalizzato la sua adesione al partito guidato, a Catania e provincia, dal commissario Marco Falcone. Ad accoglierla i neoeletti consiglieri azzurri Damiano Marchese, assessore uscente e commissario comunale degli azzurri, e Valentina Lombardo, assessore designato. Una volta insediatosi il nuovo Consiglio comunale, i tre esponenti daranno vita al gruppo di Forza Italia.

"Siamo sempre più presenti e determinanti in tutti i Comuni della provincia di Catania, anche in quelli dove, per tanti anni, la bandiera di Forza Italia aveva smesso di sventolare - ha commentato il commissario azzurro Marco Falcone, deputato Ars e assessore nel Governo Schifani - A Mascalucia oggo possiamo contare su una forte rappresentanza e un elettorato che ha premiato l'impegno degli azzurri in città, sempre dalla parte della gente e del buongoverno. Come indicato dal presidente Silvio Berlusconi, proseguiamo nell'impegno sul radicamento territoriale di Forza Italia, rafforzando ovunque la nostra proposta liberale, popolare, europeista, garantista".