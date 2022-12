La consigliera del II Municipio Silvia Strano aderisce a Forza Italia

Silvia Strano, consigliera al II Municipio del Comune di Catania, ha aderito a Forza Italia. A ufficializzare il nuovo ingresso fra gli azzurri il commissario provinciale FI Marco Falcone e il consigliere comunale etneo Giovanni Petralia. Strano, insegnante all'Istituto "Fontanarossa", è al secondo mandato da consigliera e rafforza la rappresentanza forzista nell'aula del II Municipio, già composta dai consiglieri Giacomo Nania e Fabio Lauria. "Siamo soddisfatti - dichiarano Falcone e Petralia - per l'adesione di Silvia Strano che qualifica ancor di più la squadra forzista a lavoro per Catania, quartiere per quartiere. Nel nostro partito trovano spazio tutte le voci della nostra realtà sociale ed economica, le energie di chi crede nella cultura del fare che intendiamo valorizzare con una proposta di buongoverno alle prossime Amministrative, al fianco dei catanesi. Forza Italia - concludono Falcone e Petralia - sarà il perno del centrodestra in campo per Catania".