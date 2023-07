Adrano, tre consiglieri comunali aderiscono a Fratelli d’Italia

Continua la crescita di Fratelli d’Italia in Sicilia ed in modo particolare in provincia di Catania. Il partito della Meloni ha reso note le adesioni dei consiglieri comunali adraniti Melita Saitta, Massimiliano Zignale e Cataldo Dell’Erba, i quali andranno a fare gruppo con Maria Pia La Mela. Dandone notizia esprimono il proprio compiacimento i coordinatori regionale e provinciale di Fratelli d’Italia, Salvo Pogliese e Alberto Cardillo, la coordinatrice del locale circolo del partito, Verdiana Bulla, il sindaco di Biancavilla e dirigente regionale, Antonio Bonanno e il dirigente provinciale Aldo Di Primo: "Fratelli d’Italia anche ad Adrano, come in tutta Italia, continua la sua crescita e aumenta il radicamento nel territorio. Sono ogni giorno di più gli italiani che mostrano forte interesse per la nostra visione politica, i nostri valori e il nostro leader Giorgia Meloni. Un partito di governo forte e serio come Fratelli d’Italia non potrà che essere ulteriormente utile alla città con le nuove adesioni odierne, tra l’altro si tratta di personalità che si sono sempre distinte per il grande impegno per la comunità".