Consiglio comunale, approvato regolamento per riconoscimento del lavoro dei dipendenti

Nello specifico è stato dato il via libera al regolamento per l’assegnazione dei compensi professionali da riconoscere e liquidare in favore dei dipendenti dell’ufficio Tributi della direzione Ragioneria generale che partecipano all’attività di difesa dell’amministrazione comunale dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali