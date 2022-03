Consiglio comunale, lunedì 28 marzo in aula il bilancio consolidato 2020

Lunedì 28 marzo alle ore 19, il presidente del consiglio comunale Giuseppe Castiglione ha convocato, in presenza nell’aula di Palazzo degli Elefanti e da remoto in modalità on line, una riunione del civico consesso con all’ordine del giorno: “Approvazione del bilancio consolidato 2020 con Società ricomprese nel perimetro di consolidamento del Gruppo amministrazione pubblica".

Il documento contabile è stato posto con trattazione d’urgenza all’ordine del giorno del consiglio su richiesta del sindaco facente funzione con delega alle finanze comunali Roberto Bonaccorsi. Il bilancio consolidato del 2020 è l’ultimo adempimento della lunga serie di atti predisposti dall’Amministrazione Comunale e adottati dal Consiglio dopo il dissesto finanziario e il bilancio stabilmente riequilibrato, che una volta licenziato dall’aula consiliare consentirà al Comune di utilizzare circa 120 milioni di euro di trasferimenti nazionali e comunitari.