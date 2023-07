Il Consiglio comunale uscente "saluta" con l'approvazione del Dup

In attesa dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale che dovrebbe avvenire, si vocifera nei corridoi di Palazzo degli Elefanti ormai a brevissimo, il Consiglio uscente, presieduto da Sebastiano Anastasi, chiude il proprio travagliato mandato con l'approvazione del Documento unico di programmazione 2023/2025, atto propedeutico all’adozione del bilancio di previsione dell’Ente e unico punto all'ordine del giorno nell'ultima seduta del senato cittadino.

A presentare e spiegare l'importanza del Dup, che ha incassato il parere favorevole del direttore della ragioneria Clara Leonardi e dei revisori, è il neo assessore al Bilancio della Giunta Trantino, Giuseppe Marletta: "Il Dup ci consente di proseguire in maniera più spedita nell'approvazione degli atti successivi. In buona sostanza, gli atti contenuti nel Documento unico di programmazione fanno fede al bilancio stabilmente riequilibrato e l'importanza dell'approvazione è legata, essendo atto propedeutico, di velocizzare le fasi successive del bilancio previsionale. Nella delibera è stato posta una possibilità di riserva di aggiornare il documento in virtù dei passaggi di adeguamento al bilancio e delle eventuali modifiche legislative".

Breve e rapido è stato il dibattito prima della votazione. Le uniche perplessità su alcuni punti sono arrivate dal consigliere Bartolomeo Curia, in particolare sull'erogazione, dal 2018 a oggi, di eventuali superminimi e bonus ai dipendenti delle partecipate.

"Nel Dup si parla in maniera generale delle partecipate e degli obblighi - risponde Clara Leonardi, direttore della ragioneria - C'è un elenco delle partecipate ma ovviamente i superminimi non sono oggetto di rilievo ne nell'ambito del Dup ne nell'ambito bilancio comunale. Tuttavia le ricadute di eventuali costi del personale si potranno vedere nell'ambito del bilancio consolidato, ma anche lì il costo del personale non è oggetto di riferimento. L'argomento è stato trattato anche in controllo analogo ed è stata richiesta l'eventuale erogazione di superminimi, come è stato fatto per Catania Rete Gas e Multiservizi, non appaiono irregolarità da questo punto di vista ma il lavoro del controllo analogo sta continuando in modo da rispondere a tutti i dubbi". Replica che, però, non ha diramato i dubbi del consigliere Curia, che ha per questo motivo successivamente deciso di astenersi in sede di votazione del documento.

Approvato il Dup con voti 20 voti favorevoli, 7 astenuti e nessun voto contrario, prima di dichiarare chiusa la seduta arrivano i ringraziamenti al Consiglio uscente del presidente Anastasi, con un occhio al passato e uno al futuro. "Non c'è migliore modo di onorare la memoria di Paolo Borsellino se non facendo il nostro dovere fino alla fine. Un plauso ai consiglieri presenti nonostante non siano stati riconfermati. L'augurio è che il prossimo Consiglio possa seguire le orme di quello giunto alla fine del suo mandato".