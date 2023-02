Consiglio comunale, via libera al nuovo regolamento dei chioschi: "Atto storico"

“Un’altra delibera di portata storica”. Cosi il presidente del consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, ha definito l’approvazione del nuovo regolamento comunale per l'installazione dei chioschi sul territorio cittadino, avvenuta ieri sera con 20 voti favorevoli e 11 astenuti.

La proposta di regolamento era stata presentata ormai quasi tre anni fa, alla fine del 2019, dai consiglieri Manfredi Zammataro e Bartolo Curia che avevano curato l'iter di stesura del testo con le rispettive commissioni che presiedono (urbanistica e mobilità). Ma a distanza di tempo nulla si è era mosso: più volte la nuova proposta di regolamento non è stata discussa e votata per mancanza di numero legale. Le intenzioni dei consiglieri sono sempre state quelle, da un lato, di agevolare l’iniziativa privata in una condizione di regole chiare e certe e dall'altra di gestire in miglior modo la presenza dei chioschi sul territorio.

“Dopo atti storici per la città di Catania - afferma Anastasi - come il regolamento sul decentramento urbano, il nuovo regolamento del Consiglio Comunale, il regolamento sul cimitero che, ricordo, non veniva cambiato dal 1920, quando era stato adottato con un decreto Regio, si aggiunge adesso un altro tassello importante, che mette ordine in un settore in cui mai nessuno ha avuto il coraggio di farlo".

Zammataro: "Atto che la città attendeva da anni"

"E' un atto di fondamentale importanza che la città attendeva da decenni - spiega il consigliere Manfredi Zammataro - perchè non c'è mai stato un regolamento dei chioschi, che sono parte della tradizione del nostro contesto urbano e che devono essere inseriti all'interno di un quadro di regole certe di trasparenza e legalità. Negli ultimi anni si è assistito ad un proliferare di chioschi in ogni parte della città, senza alcuna regolamentazione e senza nessuna armonizzazione all'interno del contesto urbano. E questo comportava anche una concorrenza sleale nei confronti di chi aveva bar o altre forme di ristorazione, che si vedeva spuntare senza alcuna programmazione strutture che vendevano di tutto e di più".

"Non solo - continua Zammataro - questa inerzia del Comune nel regolamentare l'installazione dei chioschi ha comportato negli anni un danno alle casse erariali". Nello specifico, infatti, chi voleva aprire un chiosco, a fronte del diniego del Comune, si rivolgeva al Tar con spesso sentenze di condanna contro il Comune, comportando da una parte l'apertura e dall'altra pesando sulle casse dell'Ente che doveva pagare le spese legali.

Il regolamento, infine, prevede anche un controllo sui materiali da utilizzare per la costruzione del chiosco, allo scopo di avere un impatto visivo armonico e gradevole: "Questo regolamento - conclude Zammataro - preserva le aree storico culturali, che indica alcune modalità che devono essere rispettate all'interno del contesto urbano, che consentirà di poter sviluppare questa forma di attività in maniera del tutto lineare e coerente con il tessuto urbano".

Il prossimo Consiglio

Il senato cittadino tornerà a riunirsi domani sempre alle 19. Sul tavolo ci saranno le riperimetrazioni dei mercati storici piazza Carlo Alberto, pescheria, mercato dei Fiori, e dei mercati rionali Montessori, Monte Po, Barriera del Bosco, S. Giorgio, Librino, Picanello, piazza Eroi d'Ungheria, Canalicchio, S.G. Galermo, piazza S. Pio X, Cibali, Villaggio S. Agata. In discussione ci sarà anche il regolamento per le procedure sanzionatorie amministrative; il documento finale linee guida generali sulle pari opportunità del Comune di Catania; il regolamento per il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado; il regolamento per la disciplina degli operatori dell'ingegno e degli hobbisti.