Proseguono i lavori del Consiglio comunale: il "tour de force" prima delle elezioni

Proseguono spediti i lavori del Consiglio Comunale. Il senato cittadino, con le elezioni ormai alle porte (da aprile il Consiglio potrà occuparsi solo delle questioni ordinarie) ha fretta. Dopo aver approvato la settimana scorsa il nuovo regolamento dei chioschi e l’adeguamento del regolamento per il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione in favore di alunni con disabilità che frequentano le scuole, si è riunito ieri per votare vari ordini del giorno, tra cui la questione Pubbliservizi e ben 22 mozioni.

Sono passate all'unanimità, tra le tante, le mozioni riguardanti l'implementazione della raccolta differenziata negli ospedali a firma della consigliera Sara Pettinato, la misura di potenziamento dello screening mammario, sempre a firma dell'esponente del gruppo Prima l'Italia. Approvati anche l'intitolazione dello di via Cardinale Dusmet angolo via Porticello a Luigi Maina, a firma del consigliere Carmelo Nicotra, l'estensione del servizio bike sharing ai privati e il potenziamento di controllo in piazza Santa Maria della Guardia, entrambe a firma del consigliere Petralia. E, ancora, la tariffa agevolata di soste a pagamento per i commercianti a firma del consigliere Giuseppe Gelsomino, l'istituzione della sanzione accessoria del fermo amministrativo per i veicoli utilizzati per l’abbandono dei rifiuti in strada a firma del consigliere Luca Sangiorgio, la creazione di comunità energetiche e autoconsumo collettivo a firma della consigliera Adorno e di tutto il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle e la mozione avente ad oggetto "i diritti negati delle donne - Focus - Iran e Afghanistan, a firma di tutti i capigruppo.

"Questo 'tour de force' non è causato dalle inadempienze del Consiglio - spiega a Cataniatoday il presidente del Consiglio Comunale, Sebastiano Anastasi, che respinge le malelingue secondo cui il Consiglio si sarebbe messo a lavorare solamente alla fine di questa consiliatura - Sono stato eletto il 28 novembre scorso, periodo in cui il Consiglio è stato impegnato per tutti gli atti propedeutici e finanziari che hanno consentito di confermare i dirigenti in scadenza. Consideriamo anche che nel mese di dicembre si è proseguito con la chiusura degli atti finanziari e abbiamo chiuso l'anno votando i debiti fuori bilancio per sgravare l'Ente e portarlo fuori dal processo di dissesto".

"Consideriamo - aggiunge Anastasi - il caso Pubbliservizi, la vicissitudine del commissario Portoghese e l'avvicendamento con Mattei. Il Consiglio si è poi fermato dieci giorni perchè sul regolamento sul cimitero è stato depositato un ricorso al Tar che dichiarava illegittimo il consiglio nelle sue parti. Adesso scatta il conto alla rovescia, si vota a fine maggio e 40 giorni prima si fermerà tutta l'attività del consiglio. D'accordo con la capigruppo è stata data priorità ad approvare tutte le delibere che erano in direzione presidenza del Consiglio comunale con i visti di regolarità tecnica, contabile e i pareri delle commissioni e delle municipalità.

"In più - continua Anastasi - mi sono reso conto che con questo sistema erano finite in coda tutte le interrogazioni dei consiglieri comunali, motivo per cui ho preferito istituire il question time e fare rispondere a tutte le interrogazioni in aula. Alla stessa stregua mi sono accorto che erano messe in coda diverse mozioni dei consiglieri, addirittura alcune risalenti dal 2021, infatti qualcuno è stata ritirata, come quella del consigliere Nicotra sul green pass e le altre abbiamo tutte approvate stasera".

"Adesso - conclude - avremo il consiglio straordinario del Pnrrr, richiesto da più di un mese dal consigliere Gelsomino e poi proseguiremo con altre delibere ferme in ragioneria. Non stiamo correndo, ma dobbiamo lasciare tutto quello che c'è in sospeso perchè il tempo a disposizione è molto poco". Il civico consesso tornerà quindi in aula giovedì 2 marzo per l'ultimo di questi cinque appuntamenti ravvicinati.