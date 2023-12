Il Consiglio comunale chiede trasparenza sul futuro del Porto, Di Sarcina: "Tuteleremo i lavoratori"

"Il rischio di una situazione di monopolio" per la gara indetta per la realizzazione della stazione marittima di Catania e per la gestione venticinquennale dei servizi di interesse generale nei porti di Augusta e Catania approda in Consiglio Comunale. Il bando, infatti, è stato il principale argomento del civico consesso, con la mozione presentata dalla consigliera in quota Mpa, Serena Spoto, come conseguenza di un'interrogazione presentata dalla stessa consigliera all’amministrazione ma che non ha ricevuto risposte. Presente alla seduta del senato cittadino anche Francesco Di Sarcina, presidente dell’Autorità di sistema portuale di Sicilia orientale Augusta-Catania.

Spoto: "Criticità sotto il piano anticoncorrenziale"

A non convincere la Spoto è soprattutto l'unione della realizzazione della stazione marittima con la gestione venticinquennale con la totalità della concessione dei servizi dei porti di Catania e Augusta a un solo gestore. Una gara che è stata indetta dopo la proposta del promotore del progetto, un raggruppamento di imprese di Palermo: "Un'anomalia rispetto ad altri bandi - spiega la Spoto - Questa operazione, inoltre, presenta evidenti profili di criticità sotto il piano anticoncorrenziale. Le piccole aziende che sono presenti non possono partecipare perchè ognuno ha un settore di competenza. Si poteva invece spacchettare i 44 servizi e affidarli singolarmente".

Non solo modalità ma è anche la procedura a creare perplessità. "Non risulta che l'Autorità abbia mai pubblicizzato l'intenzione di realizzare la stazione marittima consentendo una raccolta di manifestazioni d'interesse" - denuncia la consigliera autonomista - Dal bando emerge che non vi è l'obbligo di assunzione per gli 80 lavoratori del porto. Ritengo che fosse più opportuno spacchettare i servizi e dare la possibilità bandendo i singoli bandi di gara per ogni servizio in modo da predisporre una clausola sociale al fine di poter assumere questi 80 lavoratori".

Una serie di criticità per cui sarebbe opportuno, secondo la Spoto, sospendere o annullare la gara per rivedere le condizioni di partecipazione, l’oggetto della gara e anche la durata delle concessioni o degli appalti, chiedendo al Sindaco di vigilare sulla vicenda e di interpellare l'Anac e l'Antitrust per spazzare via ogni perplessità.

Tesi e preoccupazioni condivise dalla quasi unanimità del Consiglio come confermano gli interventi in successione dei consiglieri Capuana (Forza Italia), Grasso (Mpa) Damien Bonaccorsi (Pd) e Graziano Bonaccors (M5S): "Oggi il porto di Catania sembra l'Area 51" - ha detto l'esponente pentastallato.

Le risposte di Trantino e Di Sarcina

"C'è un rapporto serrato e proficuo con l'Autorità di Sistema - sottolinea Trantino - ma naturalmente nell'ambito di quelle competenze in cui la giunta ha un diritto di informazione relativamente allo sviluppo urbanistico che coinvolge il territorio catanese e in relazione alle scelte che possono essere compiute per la tanto auspicata apertura del porto alla città. A questo proposito nell'arco di una decina di giorni avrete una bella notizia relativamente al progetto di riqualificazione del porto e di apertura alla città. Ma stiamo parlando di governo del territorio - puntualizza il sindaco - su cui l'Amministrazione e il Consiglio hanno una competenza specifica, ma sulla parte gestionale noi come Amministrazione non abbiamo potere di interferenza, perchè sono scelte che competono al presidente Di Sarcina".

Il sindaco, insomma, ribadisce che la questione non rientra nelle competenze dell'Amministrazione e passa la palla al presidente dell'Autorità portuale presente in aula.

"Stiamo parlando di un bando che afferisce all'organizzazione amministrativa e gestionale delle aree portuali" - puntualizza anche Di Sarcina nel suo intervento - Lo strumento del project financing è uno strumento previsto dalla legge italiana e come tutti gli strumenti ha caratteristiche che può soddisfare alcuni e deludere altri. Qualcuno può immaginare che sia lesa una concorrenza, qualcun altro potrebbe opinare che se il legislatore l'ha previsto vuole dire che ha soddisfatto le esigenze di concorrenza".

E sui lavoratori rassicura "Daremo loro risposte, ne stiamo discutendo insieme. Le imprese di Catania che lavorano all'interno del porto che sono interessate possono godere di questa opportunità perchè chiaramente buona parte del lavoro sarà messa in subappalto.

Prime tensioni

Si va al voto, la mozione passa ma la maggioranza si divide: 19 favorevoli, 9 contrari e un astenuto. E sull'aula, per la prima volta in questa consiliatura, cala il gelo.