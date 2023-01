Torna a riunirsi il Consiglio di Caltagirone: convocazione fissata per il 26 gennaio

Convocato dal presidente Francesco Incarbone, il Consiglio comunale di Caltagirone tornerà a riunirsi, giovedì 26 gennaio, alle 19,30, nel salone di rappresentanza “Mario Scelba” del municipio. Gli argomenti all’ordine del giorno: il regolamento sui patti di collaborazione; il regolamento sui patti d’impegno a promuovere la sostenibilità energetico-ambientale attraverso la costituzione di comunità di energie rinnovabili e solidali; il Programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2022; la mozione – primo firmatario Aldo Grimaldi – per la costituzione del Comitato di gestione dell’eredità di Domenico Marino, con la predisposizione del regolamento, la nomina dei componenti e la creazione di una commissione speciale; l’interrogazione dello stesso Grimaldi sui residui over spending dei fondi Psr – Gal Kalat e altre informazioni; l’interrogazione di Aldo Grimaldi e Stefano Marchese su “Protocollo d’intesa per la riconversione dello Sportello catastale decentrato di Caltagirone”.