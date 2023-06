Anastasi (Grande Catania): "Occorre una visione d'insieme per risollevare una città agonizzante" | Video

"Opposizione con numeri risicati? Non ci giurerei". E' il commento dell'ex presidente del consiglio comunale di Catania, Sebastiano Anastasi, all'indomani del voto che ha decretato la sua rielezione come consigliere con Grande Catania. "Anche una sola persona, che si impegna e mira ai giusti interessi, può mettere all'angolo la maggioranza". E, parlando a tutto tondo sulle cariche da ripartire, sui conti da riequilibrare e sulla necessità di approvare un nuovo piano regolatore, afferma: "Serve una visione d'insieme per risollevare una città agonizzante. Altrimenti finirà per morire definitivamente"