Consiglio comunale, eletti i presidenti delle tre nuove commissioni speciali

Le tre nuove commissioni consiliari speciali e temporanee, la cui istituzione è stata recentemente decisa dal consiglio comunale, hanno eletto i rispettivi uffici di presidenza. Per la commissione "Recovery Fund", presidente è il consigliere Giovanni Grasso (misto), vicepresidenti: Manfredi Zammataro (db), Giuseppe Fichera (m5s). Per la commissione “Festa di Sant'Agata”, presidente: Giuseppe Gelsomino (Iv), vice presidenti Sara Pettinato (fdi) e Graziano Bonaccorsi (M5s). Per la commissione “Democrazia partecipata-videosorveglianza contro le discariche abusive”: presidente, Giovanni Petralia (fi), vice presidenti: Daniele Bottino (db), Mario Tomasello (Iv).