Rebus commissioni, parla Anastasi: "Consiglio al lavoro per garantire diritti di maggioranza e opposizione"

"Sulla composizione delle commissioni i colleghi consiglieri comunali e i capigruppo hanno usato tutti uno stesso metro improntato a una grande collaborazione. Ci aggiorneremo a lunedì e io da presidente del consiglio comunale chiederò che mi si diano i nomi dei componenti delle commissioni e poi convocherò il consiglio". La sintesi sull'attività istituzionale a Palazzo degli Elefanti è del rieletto presidente del consesso civico Sebastiano Anastasi.

Politica e istituzioni

"C'è il livello politico e c'è quello istituzionale ed è ovvio che è mio dovere evitare che le discussioni si prolunghino all'infinito. Con l'insediamento del consiglio comunale ad agosto è fisiologico che le commissioni finiscano per insediarsi a fine settembre, come già accaduto in altre occasioni", aggiunge Anastasi. "In questo consiglio comunale vi sono 30 consiglieri di maggioranza e solo 6 di opposizione. Rispettare gli equilibri politici e le regole istituzionali in un quadro di questo genere è particolarmente delicato. Le valutazioni politiche non spettano a me, ma so per esperienza da consigliere e per aver ricoperto già la carica di presidente del consiglio comunale, che usare in modo adeguato pesi e contrappesi per garantire anche le opposizioni, pur non essendo semplice è essenziale per il buon funzionamento delle istituzioni".

Costi e personale

"Il consiglio comunale lavorerà a costi invariati. I consiglieri hanno un range massimo di gettoni pagato, che va fino a un massimo di 28 preferenze. Un altro range in cui ci siamo mossi è quello di condividere il personale. Il personale addetto ai gruppi si occuperà anche delle commissioni e si occuperà anche della direzione della presidenza del consiglio comunale. Quindi abbiamo degli impiegati che hanno dato una grande disponibilità. Sempre in tema di impiego del personale comunale abbiamo recuperato alcune unità di personale della presidenza del consiglio comunale che erano finite ia lavorare n altre direzioni comunali", conclude il presidente del consiglio comunale.