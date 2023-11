Presentata una mozione contro la chiusura del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina

Su sollecitazione di numerose famiglie catanesi che hanno in cura i propri figli nel centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, Piermaria Capuana, capogruppo di Forza Italia, si è fatto portavoce delle loro istanze portando in Consiglio Comunale una mozione firmata da tutti i Capigruppo consiliari: Daniele Bottino (Fratelli d’Italia), Giuseppe Musumeci (Prima l’Italia), Orazio Grasso (Movimento per l’Autonomia), Alessia Trovato (Trantino Sindaco), Maurizio Mirenda (Democrazia Cristiana), Maurizio Caserta (Partito Democratico), Graziano Bonaccorsi (Movimento 5 Stelle). "E’ necessario – afferma Capuana - garantire a tutti il diritto alla salute. Ho ascoltato con commozione il grido di allarme delle famiglie catanesi che hanno chiesto anche alla nostra amministrazione di farsi portavoce a Palermo delle loro istanze. In considerazione delle infrastrutture siciliane e della impossibilità di molti di questi bambini di affrontare viaggi in aereo o lunghi tragitti in macchina, riteniamo quindi opportuno il mantenimento del Ccpm di Taormina, che tra l’altro nella ultima classifica Agenas si piazza al terzo posto in Italia (dopo il Bambino Gesù e il San Donato) nella classifica dei migliori centri di cardiochirurgia pediatrica. Chiudere o depotenziare un centro di eccellenza come quello di Taormina è impensabile. Chiediamo quindi a gran voce che il Sindaco Trantino, si faccia anch’egli portavoce a livello regionale e nazionale, delle istanze di queste famiglie e dei loro bambini, a cui abbiamo il dovere di garantire un futuro".