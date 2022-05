Consiglio comunale, sorteggiati i nuovi revisori dei conti

Nell'aula consiliare di Palazzo degli Elefanti ieri sera si è svolto il sorteggio per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del triennio 2022-2025. Sono state 262 le candidature ammesse all'estrazione dopo la verifica delle 267 domande pervenute e l'esclusione di 5 istanze per mancanza dei requisiti previsti, sulla base di avviso pubblico del Comune rivolto ai professionisti dell’intero territorio regionale come prevede la legge.

Il sorteggio è avvenuto alla presenza dei componenti del civico consesso, che hanno costituito un apposito seggio composto dai consiglieri Diana, Parisi e Sangiorgio. I nuovi componenti da nominare nel collegio dei revisori contabili del Comune di Catania sono questi: Giuseppina Giunta (Enna), Salvatore Granatelli (Palermo), Salvatore Palilla (Agrigento).