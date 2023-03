Il Consiglio comunale approva ordine del giorno sulla riqualificazione del borgo marinaro di Ognina

Approvato dal Consiglio comunale di Catania, riunitosi ieri, l'ordine del giorno sulla riqualificazione e tutela del borgo marinaro di Ognina. Si tratta di una notizia importante e attesa da tempo, in particolare dai cittadini che vivono quotidianamente la zona. Il Consiglio, inoltre, ha verificato e approvato la surroga del consigliere comunale dimissionario Sonia Agata Sofia con l'elezione di Maurizio Mirenda. Sono state modificate pure le commissioni consiliari I, II e IV e votati diversi verbali. "Non posso nascondere la mia emozione - ha ammesso Mirenda dopo il giuramento, seguito al lungo applauso del consesso cittadino - È una cosa bella anche se sarà solo per due mesi".

Tornando al tema del giorno, la riqualificazione de borgo marinaro di Ognina, il 31 marzo scade il termine per la partecipazione al bando PO Femamp che prevede lo stanziamento di 250 mila euro per il porto per attività di rigenerazione delle strutture marittime e per il potenziamento del porto peschereccio e delle strutture annesse. Nel suo intervento, Graziano Bonaccorsi, consigliere che ha chiesto una seduta straordinaria per affrontare l'argomento, ha spiegato, ringraziando i colleghi rimasti (il numero legale è stato raggiunto per un solo voto), che "questa è una città murata, in cui c’è ancora fame di cemento e speculazione". Il consigliere in orbita M5s ha presentato una raccolta firme sottoscritta da 1300 cittadini che appoggiano la riqualificazione del borgo marinaro, senza che l’area però diventi privata.

L’Amministrazione comunale valuterà "la non conflittualità di interessi privati, quale quelli del potenziamento del porto da parte di una azienda privata attraverso una richieste di specchio d'acqua marino, con la programmazione pubblica così articolata e così abbondantemente avviata e/o costituita ed indirizzata alla riqualificazione del medesimi spazi pubblici del borgo marinaro di Ognina. Qualora dalla suddetta valutazione emergesse che tale interesse privato possa confliggere con la programmazione pubblica e quindi con il corretto utilizzo delle risorse economiche già programmate ed in atto e con il corretto utilizzo degli spazi pubblici, si chiede al signor Commissario di dare mandato agli uffici di competenza in ossequio a quanto su esposto per tutti gli adempimenti di competenza. Si chiede infine di rendere coerenti con un disegno urbanistico unitario, tutti i progetti che insistono in quest'area al fine di poter restituire una trama urbana coerente con le direttive del PRG a suo tempo approvate dal Consiglio Comunale e quindi ad uno sviluppo omogeneo del territorio".

“Sono soddisfatto - afferma dopo la seduta il presidente del civico consesso, Sebastiano Anastasi -. Il consigliere Bonaccorsi mi aveva chiesto il Consiglio straordinario. Erano stati concessi massimo 7 giorni da calendario e al settimo giorno l’abbiamo convocato. Un Consiglio che ha visto la surroga di un consigliere e moltissime votazioni. Siamo a chiusura di mandato e abbiamo votato una trentina di verbali con l’aula presente e compatta. Poi è stato trattato l’ordine del giorno, con l’inusuale richiesta di affrontarlo subito, per dare proprio il segnale che il Consiglio comunale voleva marcare il campo ed è stato fatto dalla Commissione urbanistica. È passato l’ordine del giorno, il dibattito è stato articolato. È attraverso il Consiglio comunale che si comunica alla città e si fa chiarezza alla stessa. Si è trovata una sintesi. L’ordine del giorno è stato consegnato al vice commissario e sarà inoltrato al commissario. Il Consiglio comunale ha preso una posizione netta alla questione Porticciolo di Ognina”.