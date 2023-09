Gianina Ciancio (M5S) eletta alla presidenza della IV commissione consiliare

Il Consiglio Comunale di Catania ha eletto un componente dell'opposizione alla presidenza della IV commissione consiliare "Statuto, regolamenti e affari generali". "Ringrazio i componenti della commissione - commenta la consigliera comunale pentastellata Gianina Ciancio - e le forze di maggioranza che, senza accordi sottobanco e in piena trasparenza, hanno deciso di dare questo importante segnale alla città. La presenza delle opposizioni anche tra i presidenti di commissione è una cosa sana, che fa bene alla democrazia e alle istituzioni. Questa elezione fa ben sperare, per il futuro, in una leale collaborazione. Un ringraziamento particolare va a al mio capogruppo, Graziano Bonaccorsi, che ha lavorato deditamente per arrivare a questo risultato. Già da questa settimana cominceremo a lavorare per definire l'assetto della commissione e un calendario delle priorità. Invitiamo i cittadini a inviarci le loro proposte", conclude la Ciancio.