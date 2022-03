Consiglio comunale, approda in aula il rendiconto finanziario 2020

Il presidente del consiglio comunale Giuseppe Castiglione ha convocato per mercoledì alle ore 19 a palazzo degli elefanti e in videoconferenza, la riunione del consiglio comunale con all’ordine del giorno l’esame del rendiconto dell’esercizio finanziario 2020. La proposta di delibera predisposta dalla Ragioneria Generale è stata sottoscritta dal sindaco facente funzioni e assessore alle finanze Roberto Bonaccorsi, che ne illustrerà in aula i contenuti.

Il documento contabile, evidenzia un risultato positivo di amministrazione di 34,97 milioni di euro, frutto di un’azione di razionalizzazione e contenimento delle spese della gestione amministrativa del Comune e delle aziende partecipate, risorse impiegate a ripianare il grave squilibrio registrato negli anni precedenti, sfociato nel dissesto dell’ente.