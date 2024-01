Scontro in Consiglio comunale tra Caserta e Pellegrino, ma il bersaglio del Pd è Trantino

All'indomani della schermaglia in consiglio comunale tra il vice presidente vicario del consesso civico Riccardo Pellegrino e il capogruppo del Pd Maurizio Caserta, ognuno rimane fermo nella propria posizione ed entrambi - Caserta chiedendo risposte, Pellegrino ribadendo di non voler lasciare la sua carica - tirano in mezzo il sindaco Enrico Trantino.

La pietra dello scandalo: le mancate dimissioni di Pellegrino. Quest'ultimo, infatti, è stato condannato in primo grado, sentenza del dicembre scorso, a due anni di reclusione (con pena sospesa) in relazione all’accusa di corruzione elettorale. Il procedimento penale fa riferimento alla campagna elettorale per le elezioni regionali del 2017. Con la condanna in primo grado, Riccardo Pellegrino è stato anche interdetto dai pubblici uffici per cinque anni e dal diritto elettorale.

Fuori dall'Aula

Oggi, fuori dall'aula e con calma serafica, il capogruppo del Pd ribadisce la sua posizione in merito alla questione. "Ho fatto riferimento ad un'affermazione del sindaco in aula, quindi pubblica, nella quale ricordava di aver chiesto e non ottenuto fino a quel momento, le dimissioni dalla carica di vice presidente vicario del consigliere Pellegrino. La mia domanda era rivolta al sindaco, che ieri sera non c'era. E quindi nessuno ha risposto", spiega Caserta a CataniaToday.

La posizione del sindaco

Da Roma, dove si trova per impegni istituzionali, il sindaco risponde a Caserta e non le manda a dire al vicepresidente vicario Pellegrino. "Per me esistono solo le persone che rispettano gli impegni assunti - dichiara Trantino a CataniaToday - Quando io ho provato a dissuadere il consigliere Pellegrino dal proporre la sua candidatura per la vicepresidenza, specificando che la sua esposizione in un processo potesse comportare un danno di immagine per il comune, il consigliere mi disse che, nel caso in cui fosse stato condannato in primo grado, si sarebbe dimesso dal consiglio comunale. Dopodiché, detto questo, il consiglio comunale ha una sua autonomia. Io speravo che il consigliere Pellegrino, al quale auguro miglior sorte e che sono certo sarà assolto in secondo grado, facesse comunque un passo indietro".

Pellegrino non molla

Dal canto suo il vice presidente del consiglio comunale afferma: "La mia nomina non è competenza del sindaco e dell'amministrazione comunale. Sono stato eletto dai colleghi consiglieri e solo il Consiglio può porre la sfiducia sulla mia persona. Suggerisco al consigliere Caserta di studiare meglio il regolamento e, se lo reputa necessario, di presentare lui stesso una mozione di sfiducia e metterla alla firma dei consiglieri. Io continuo a lavorare per Catania e per i catanesi, per quelli che mi hanno eletto e per quelli che non lo hanno fatto. Perché da consiglieri comunali si smette di indossare una casacca e l'unico interesse dovrebbe essere il bene della città. Ma forse il consigliere Caserta non lo sa".