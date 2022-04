Consiglio comunale, Scuderi e Rotella passano al gruppo misto?

Sembrava perdere pezzi la maggioranza con il passaggio dei consiglieri Angelo Scuderi e Daniela Rotella al gruppo misto. Sino al pomeriggio sembrava essere cosa fatta ma risulta che dal pomeriggio si sia tutto bloccato e la "mini crisi" rientrata. I due consiglieri, con Santi Bosco, costituivano il gruppo di MuovitItalia, espressione degli uomini di Pogliese in aula che, così, decadrebbe. E' lo stesso consigliere Scuderi a chiarire al nostro giornale che l'ipotesi era sul tappeto - così come avevamo anticipato -ma che, invece, i due restano dentro il gruppo di maggioranza.

Con l'eventuale ingresso di nuovi consiglieri si ingrosserebbero le fila del misto che accoglie, tra gli altri, anche espressioni della Lega come Messina e Nasca ma anche Enzo Bianco e Lanfranco Zappalà, oltre il consigliere Tomasello.

Di recente Dario Grasso ha abbandonato il suo gruppo, quello di Catania 2.0, per andare al misto. Il fermento per le prossime regionali, ma anche per le future decisioni del sindaco, è evidente. Proprio di recente il leghista ed ex assessore Alessandro Porto aveva detto - contrariamente a quanto sostenuto da Fabio Cantarella in un'intervista al nostro giornale - di essere favorevole a un rientro della sua parte politica in giunta. Sullo sfondo vi sono le "disfide" interne al mondo leghista, diviso in vari gruppi e "correnti". Ad esempio Catania 2.0 rappresenta l'ala leghista in quota Sammartino: ancora non vi è un gruppo chiamato Lega in consiglio né "Prima l'Italia".