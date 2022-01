Consiglio comunale, il 2 febbraio seduta straordinaria sull'emergenza rifiuti

Una seduta straordinaria del consiglio comunale per fare il punto sull'emergenza rifiuti. Si terrà il prossimo 2 febbraio alle 10.30 su richiesta del consigliere Dario Grasso e di altri firmatari e in particolare ci si concentrerà sulla saturazione della discarica Sicula Trasporti. In città, con l'avvio della differenziata in diversi quartieri, si sta entrando in una fase di rodaggio della raccolta differenziata con un incremento delle percentuali ma ancora sono diverse le criticità che persistono.

Prima della seduta straordinaria del 2 febbraio il prossimo 31 gennaio, alle 19, si terrà un'altra seduta che vedrà tra i primi punti all'ordine del giorno l'argomento relativo al Fondo perequativo degli enti locali e la trattazione è stata richiesta con carattere d'urgenza dall’assessore al Bilancio Roberto Bonaccorsi. Al vaglio dell'aula anche il regolamento e la disciplina per l’installazione dei chioschi nella città di Catania e alcuni ordini del giorno e mozioni a firma di diversi consiglieri comunali.