Consiglio, la seduta straordinaria e l'emergenza rifiuti: "La colpa è dell'amministrazione precedente"

Scaricabarile, rimpalli di responsabilità e nessuna soluzione pratica per contrastare l'emergenza rifiuti. Sul banco degli imputati ritornano il dissesto, la capacità di gestione del ciclo dei rifiuti della Regione, l'installazione delle telecamere e il costo della Tari.

Argomenti sfiorati ma mai approfonditi perché gran parte della seduta viene dedicata allo scontro tra amministrazione attuale e quella precedente in un botta e risposta tra giunta e opposizione a cui però non partecipa il diretto interessato: l'ex sindaco Enzo Bianco, che registra l'ennesima assenza in consiglio, stavolta, per un impegno istituzionale al Parlamento europeo. In una seduta che non è stata trasmessa in streaming per problemi tecnici legati alla rete e non è apparsa neanche su Facebook, contravvenendo agli oneri imposti dal regolamento comunale. È il breve resoconto del consiglio comunale straordinario di questa mattina, chiesto e ottenuto dall'opposizione alla presenza degli assessori ai Lavori pubblici Enrico Trantino, all'Ambiente Andrea Barresi, del sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi e dell'assessore al Mare Michele Cristaldi, le cui assenze in aula sono state più volte lamentate dal senato cittadino.

Dito puntato contro l'ex sindaco Bianco

A fare discutere, stavolta, è proprio l'assenza di Bianco. "I catanesi sono vittime di quanto accaduto nei cinque anni precedenti, gli aumenti dei costi in discarica non dipendono da noi, Bianco ha torto anche in questo caso - attacca il sindaco facente funzioni Bonaccorsi -. Anche perché chi invoca le dimissioni non può permettersi di assentarsi in consiglio". Il riferimento è a un post pubblicato dal presidente dell'Anci in merito all'incendio avvenuto nei giorni scorsi tra via Rosina Anselmi e viale Mario Rapisardi dove sono state totalmente distrutte dalle fiamme 15 auto. "Se non siete capaci, abbiate la dignità di fare un passo indietro. Meglio un commissario", si legge nel post pubblicato sul profilo dell'ex primo cittadino. Un appello alle dimissioni, dunque, che ha fatto storcere il naso a Bonaccorsi.

"Ci vuole rispetto reciproco anche da avversari politici - dice Bonaccorsi -, non l'avrei mai detto sui social o sui giornali". Così nella seduta che avrebbe dovuto porre le basi per trovare una soluzione all'emergenza rifiuti che vede cumuli di immondizia travolgere la città, hanno tenuto banco le accuse di sciacallaggio e propaganda. "La colpa è della precedente amministrazione", si sente ripetere dai banchi della giunta in un dibattito cominciato - diversamente da quanto avviene di solito -, con l'intervento del sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi sollecitato a intervenire prima di tutti dal consigliere del Movimento cinque stelle Graziano Bonaccorsi. "Perché - ha spiegato il consigliere al momento della richiesta -, diversamente si rischia di cominciare un dibattito senza sapere quale attività sta mettendo in campo l'amministrazione". La richiesta viene accolta e Bonaccorsi può cominciare a illustrare le soluzioni. O, almeno, è quello che ci si attende.

Botta e risposta Bonaccorsi-Movimento 5 Stelle

"La situazione è molto strana - commenta il sindaco facente funzioni - l'impossibilità di conferire rifiuti in molte discariche arriva contemporaneamente all'avvio della raccolta differenziata porta a porta nell'ultimo lotto della città di responsabilità". Al di là delle stranezze, c'è da individuare le responsabilità. E per farlo, secondo Bonaccorsi, bisogna riavvolgere il nastro al 2013 quando è cominciata questa consiliatura. "L'amministrazione che ci ha preceduto comincia la propria gestione avendo in mano un appalto che, con riguardo alle percentuali di differenziata, sulla base dei requisiti vigenti al momento in cui l'appalto è stato espletato", ha spiegato Bonaccorsi. "Nelle strade avrebbe dovuto esserci profumo di zagara e gelsomino", incalza Bonaccorsi parafrasando lo slogan della campagna elettorale dell'ex primo cittadino.

"Due anni dopo non è cambiato nulla - continua - a fronte del 12% richiesto (percentuale di raccolta differenziata da raggiungere, ndr) , il Comune di Catania aveva un indice dell'8%, io credo che sia stato l'unico comune al mondo ad avere un indice così basso". La ricostruzione di Bonaccorsi va avanti tirando in ballo il dissesto e un bilancio di previsione senza previsioni di bilancio. "Ecco quale sitauzione abbiamo trovato al momento del nostro insediamento", conclude Bonaccorsi non prima però di ricostruire quanto avvenuto negli ultimi giorni tra Srr e Regione Siciliana sul mancato conferimento dei rifiuti nelle discariche di Lentini e di Caltanissetta, risolta definitivamente il 10 giugno, quando - spiega Bonaccorsi - la direzione ambiente della Regione, dopo avere già diffidato le Srr, manda tutto alla procura e la Società di Caltanissetta comunica alla Sicula che possono ricevere rifiuti". Circostanze, queste, che basterebbero a giustificare un esonero di responsabilità da parte del Comune.

"Non potevamo fare nulla di più di quello che abbiamo fatto - conclude Bonaccorsi - abbiamo raggiunto il 51,85% di raccolta differenziata nel Lotto Nord e oltre il 40% nel Lotto Sud per un complessivo miglioramento delle performance". "Al di là dei numeri c'è una cosa che l'amministrazione non considera ed è il decoro", replica il consigliere comunale Bonaccorsi.

"Non ci sono soluzioni, non abbiamo capito cosa state facendo - attacca il pentastellato -, non sappiamo nulla sulle telecamere, non ci avete illustrato nemmeno una soluzione". Stessa posizione per la collega di partito Lidia Adorno. "Non è vero che il comune non ha le sue responsabilità - chiosa Adorno - La raccolta differenziata a Picanello è partita malissimo, senza mastelli da distribuire, con una pessima comunicazione. Nel mirino di Adorno ci sono il sindaco sospeso Salvo Pogliese e il presidente della Regione Nello Musumeci. Per la consigliere veri responsabili dell'emergenza. "Bisogna mettere l'ente nelle condizioni di controllare l'esatta operatività - conclude - Nel piano di intervento non si indicano i giorni, le squadre di operatori e senza questo quadro non possiamo vigilare e nel frattempo abbiamo la Tari più alta di Italia e la percentuale di raccolta differenziata più bassa di Italia".

A pensarla diversamente è Luca Sangiorgio in maggioranza con Fratelli d'Italia. "Chiunque oggi sostenga che il problema dei cumuli di rifiuti nelle strade e nelle piazze sia addebitabile al comune è in mala fede e fa sciacallaggio". Le difficoltà, per Sangiorgio, sono addebitabili a discariche e inciviltà dei cittadini. Quando l'assessore (Barresi, ndr) bonifica un'area enorme con costi e buona volontà, l'indomani è punto e a capo. Di chi è la colpa? Dell'amministrazione? Dell'azienda? Sono i catanesi. I miei colleghi dovrebbero protestare sotto le case e spiegare che la spazzatura ormai si differenzia non si butta per strada".