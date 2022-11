Consiglio comunale, votato il Documento unico di programmazione

Il Documento unico di programmazione 2022/2024, fondamentale atto propedeutico all’adozione del Bilancio di previsione per il Comune di Catania, è stato votato positivamente ieri sera in Consiglio comunale. Una seduta, quella di ieri, infiammata dal dibattito sulle modalità di convocazione del civico consesso e su alcuni dettagli legati alla discussione sull'ordine del giorno, dopo due appuntamenti andati a vuoto per mancanza del numero legale, che ha dato il via ad un passaggio fondamentale per le attività dell'ente, chiamato a lavorare intensamente per risollevare le sorti di una città che ha non poche problematiche da risolvere.

Dopo l'ok della giunta è arrivato anche quello del Consiglio, nonostante i toni accesi della discussione su aspetti più che altro tecnici relativi al meccanismo che regola le convocazioni e la discussione sull'ordine del giorno. Alla fine ha prevalso il senso di responsabilità dei presenti che, superato il momento di impasse, ha operato mettendo al centro il Dup e il futuro della città di Catania.