Consiglio comunale, l'ex candidato sindaco M5S Grasso sosterrà Pogliese

Era uscito dal Movimento dopo una telefonata registrata con l'assessore Bonaccorsi e poi finita in un gruppo whatsapp. Poi il passaggio al Misto e adesso l'abbraccio con il sindaco con cui era in competizione nel 2018

Era stato uno degli avversari di Pogliese nella corsa a sindaco nel 2018 ed era giunto terzo con circa il 16% dei voti. Adesso sosterrà proprio il programma del suo ex rivale: si tratta del consigliere Giovanni Grasso che annuncerà domattina, 8 settembre, in sala Coppola l'adesione alla maggioranza. Il consigliere era divenuto protagonista di un vero e proprio caso nel maggio del 2019: in un gruppo whatsapp pentastellato era giunta la registrazione di una sua telefonata con l'assessore Bonaccorsi, nella quale commentava l'operato dei colleghi tra cui Lidia Adorno. Quell'episodio ha determinato la seperazione di Grasso dal Movimento di cui era stato alfiere e candidato a sindaco. Per circa 2 anni è rimasto al gruppo Misto e diversi erano state le ipotesi di "corteggiamento". Adesso il "matrimonio" con la maggioranza di Pogliese che si rafforza in attesa di capire le mosse dei consiglieri ex Italia Viva di fede sammartiana.