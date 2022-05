Zammataro (Db): “Bene proroga suolo pubblico ma su rateizzazione tributi serviva confronto"

Il consigliere comunale di Diventerà Bellissima Manfredi Zammataro, presidente della Decima Commissione, è intervenuto a seguito della notizia diramata dall’amministrazione relativa alla proroga del suolo pubblico per i locali di due mesi e la rateizzazione dei tributi in 48 mensilità.

“Siamo felici che la proroga decisa dal Comune è il frutto del lavoro di ascolto compiuto dalla decima commissione, da me presieduta, e dall’azione di proposta che ho portato avanti con una pregiudiziale a mia firma approdata in aula e votata da tutto il consiglio comunale - dice il consigliere - con la quale abbiamo chiesto formalmente di rinviare la discussione sul regolamento dei dehors per consentire al Consiglio Comunale di esitare un testo coerente e chiaro e, nel contempo, di prorogare fino alla sua approvazione il suolo pubblico per i commercianti”.

Per Zammataro la delibera per regolamentare il suolo pubblico e dehors presentava "diverse criticità, oltre ad avere vari articoli scritti in maniera spesso incomprensibile che avrebbero certamente aperta la strada a contenziosi e ricorsi".

Ma è sul metodo e sul merito della rateizzazione che arrivano dei rilievi dall'esponente di maggioranza: "Appare quantomeno strano e contestabile il metodo scelto dall’amministrazione che nonostante fosse a conoscenza dell’esistenza di un tavolo di confronto - avviato da diversi mesi con le associazioni di categoria, promosso dalla decima commissione consiliare da me presieduta - ha ritenuto invece di procedere per colloqui singoli senza alcuna concertazione e senza coinvolgere le commissioni e il consiglio".

"Siamo nel pieno di una crisi molto grave alimentata dai rincari dell’energia e ben vengano tutte le misure a favore delle attività ma serviva adottare un metodo differente con un maggiore coinvolgimento del consiglio comunale e delle associazioni di categoria - aggiunge -- Pertanto sono contento che dopo numerosi solleciti all’amministrazione che abbiamo effettuato sia come Decima Commissione che personalmente, il sindaco facente funzioni Bonaccorsi si sia resp conto che la posizione inizialmente assunta di chiusura riguardo la possibilità di far rateizzare le posizioni debitorie era una scelta folle che danneggiava il tessuto produttivo della nostra città!".

Poi conclude: "Detto questo però non posso non evidenziare come Le 48 rate proposte dall’amministrazione per il pagamento dell’eventuale debito tributario sono solo un timido segnale poiché, come accaduto in casi analoghi, poteva e doveva essere prevista una rateizzazione più ampia. Sul punto, sarebbe opportuno che l’amministrazione consentisse la possibilità di poter rateizzare l’eventuale debito tributario in 72 rate così come consentito anche dall’Agenzia delle Entrate e dagli Enti di Riscossione".