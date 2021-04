Tremestieri Etneo, nasce il gruppo consiliare MNA

Si è costituito il gruppo del Movimento per la Nuova Autonomia. A farne parte sono i consiglieri Melina Signorelli, nominata capogruppo, e Mario Giuffrida

Nasce a Tremestieri Etneo il gruppo consiliare del Movimento per la Nuova Autonomia. A farne parte sono i consiglieri Melina Signorelli, nominata capogruppo, e Mario Giuffrida, entrambi eletti nella tornata elettorale dello scorso mese di marzo nella lista a sostegno del sindaco di Santi Rando. Il neonato gruppo consiliare può contare anche su una presenza in giunta, grazie all’adesione dell’assessore Vito Torrisi. “Vogliamo riportare il territorio al centro della politica cittadina- dichiarano i consiglieri Signorelli e Giuffrida - promuovendo un’azione politico-amministrativa capace di interpretare i bisogni dei cittadini di Tremestieri Etneo. Puntiamo su uno sviluppo sostenibile del territorio e sul miglioramento della qualità della vita cittadina, orientando in tal senso il nostro impegno all’interno del consesso civico”.