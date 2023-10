Mascalucia, istituito il regolamento della consulta giovanile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

La commissione affari istituzionali del Comune di Mascalucia ha emandato il regolamento della nuova Consulta Giovanile. Il compito dell'amministrazione Comunale sarà quello di valorizzare l’esperienza dei giovani, promuovendo una Consulta per l’Ambiente , sociale , legale e per presentare proposte all'interno del consiglio, per rendere i giovani parte attiva e non più passiva del territorio. Mettendo a disposizione locali e supporto comunale per permettere di lavorare e individuare un’agenda di temi e iniziative da sviluppare per sensibilizzare sulla sostenibilità ambientale , sociale e di proposte.

Il regolamento della Consulta è istituito al fine di instaurare un rapporto collaborativo tra amministrazione e mondo giovanile e sarà a tutti gli effetti un organo consultivo e propositivo sulle questioni legate all’ambiente e in particolare sostenere e promuovere temi sociali e culturali. “Con l’istituzione della Consulta giovanile sul tema dell’ambiente daremo seguito alla bella esperienza maturata nell’ambito del progetto Progitec all'interno delle scuole per promuovere e sensibilizzare i giovani alla Green Community – mettendo a disposizione un nuovo strumento di partecipazione rivolto ai giovani per dare loro voce delle scuole , perché sappiamo che il cambiamento può e deve partire da lì”. La commissione Affari istituzionali in maniera unanime, collaborando tra maggioranza e opposizione, mettendo la proposta al centro di tutto. La commissione dalla Presidente Loredana Amantia , dai consiglieri comunali Lorena Giardina , Daniela Oliveri , Ignazio Maugeri , Andrea Pergolizzi , Dario Vellini e dalla presenza anche del consigliere Matteo Genuardi , sono felici di poter presentare ai giovani della nostra comunità un'opportunità di crescita e responsabilità da mettere a servizio di Mascalucia. Insieme per costruire punto su punto una Mascalucia che possa renderci orgogliosi , conclude la 1° commissione affari istituzionali.