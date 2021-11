Sofia Cunsolo è il nuovo presidente della consulta provinciale degli studenti

Sofia Cunsolo, 18 anni, studentessa del Liceo Statale “Francesco De Sanctis” di Paternò, è il nuovo Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Catania. La sua candidatura è nata dalla collaborazione tra le associazioni studentesche che fanno riferimento alla segreteria del parlamentare regionale: l’on. Gaetano Galvagno, Gioventù Nazionale, We Love Unict, Crediamoci Catania, e le componenti giovanili vicine alla sen. Valeria Sudano, all’on. Luca Sammartino e al sindaco Anastasio Carrà (Studenti è Futuro, Arcadia, Nike, Generazione Attiva, Orizzonte Italia), insieme a #DiventeràBellissima Giovani, movimento del Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, e Generazione Etnea. La neo presidente esprime soddisfazione per il traguardo raggiunto.

“Da oggi si traccia un nuovo percorso per la consulta che sarà tracciato sulla base del confronto e della partecipazione di tutte le voci che compongono quest’organo - ha detto - con l’obiettivo di superare tutte le difficoltà che il periodo storico dal quale stiamo pian piano uscendo ci ha lasciato. Mi reputo inoltre soddisfatta per aver portato per la prima volta nella storia la presidenza nella città di Paternò: questo risultato è stato possibile grazie all’aiuto e al supporto dell’onorevole Gaetano Galvagno che ha desiderato tanto che ciò avvenisse e di tutte le associazioni che mi hanno sostenuta”.