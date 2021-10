Lo sbarco di Conte nel Catanese: "I valori del Movimento ancora più forti di prima"

Inizia da Adrano a sostegno di Vincenzo Calambrogio il tour etneo di Giuseppe Conte. L'ex premier, in una piazza gremita, ha detto: "Inizio questo itinerario della Sicilia. Avete visto che nei giorni scorsi ho girato in lungo e largo la penisola perché il M5S ha abbracciato un nuovo corso, un corso di forte rinnovamento, di forte rilancio che ha al centro i principi e i valori per cui è nato. Sono ancora più forti di prima e più chiari, li abbiamo scritto nero su bianco sulla carta, La carta dei principi e dei valori, quella sarà la nostra bussola".

Tante le presenze nonostante la pioggia e Conte ha illustrato il nuovo corso del Movimento che è uscito "ridimensionato" dalla tornata delle amministrative: "Non vi possiamo garantire che non sbaglieremo perché ci riteniamo, come tutti gli esseri umani, fallibili, però vi garantiamo che semmai ci ritroveremo a commettere qualche errore sarà in buona fede".

"Non ci sarà mai un interesse di bottega o tornaconto - dice l'ex premier - o di qualche imprenditore amico o lobby finanziaria che preme. Noi siamo qui per dare voce a voi che di solito non avete voce". Le legalità è la stella polare per il Movimento: "Vi posso garantire - ha proseguito Conte - che anche il nuovo corso, anzi se prima era al cento per cento ora sarà al centodieci per cento, continuerà una battaglia costante contro ogni forma di corruzione, o di infiltrazione mafiosa. La legalità è il nostro marchio di fabbrica".Grande sinergia con il Pd. Infatti Conte ha auspicato, come nel caso di Adrano, un laboratorio e un progetto condiviso per essere competitivi rispetto al centrodestra.