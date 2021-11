Coronavirus, 491 nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore

Sono 491 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto a ieri. Questo il dato riportato nel bollettino del ministero della Salute nel consueto bollettino diramato oggi. I tamponi processati sono stati 26.376, con un indice di positività che balza dall'1,1% di 24 ore fa all'1,8%.

La situazione ospedaliera appare in leggerisimo miglioramento. Se è vero che i ricoverati con sintomi Covid nei reparti ordinari sono 351 come ieri e che in terapia intensiva ci sono sempre 43 persone, va detto che i nuovi ingressi sono due (ieri tre). Complessivamente i ricoverati sono 394 (ieri 398). I cittadini costretti all'isolamento domiciliare sono 9.219 (+81). Sono 9.613 gli attuali positivi, in aumento rispetto ai 9.536 di ieri.

Le vittime comunicate oggi sono sette. I decessi però non sono relativi alle ultime 24 ore ma a ieri (uno), al 16 novembre (quattro), al 15 novembre (uno) e al 14 novembre (uno).

I 407 nuovi positivi in Sicilia sono così suddivisi nelle varie province: Palermo 69, Catania 139, Messina 93, Siracusa 49, Trapani 37, Ragusa 22, Caltanissetta 28, Agrigento 52 ed Enna 2.

La situazione in Italia

L'epidemia di Coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, mercoledì 17 novembre 2021. Sono 10.172 i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati aggiornati del ministero della Salute e della Protezione civile. I decessi in più rispetto a ieri sono stati invece 72. Come nel resto d'Europa, anche in Italia i contagi sono aumentati nelle ultime settimane: nel bollettino di ieri sono stati registrati 7.698 contagi e 74 morti. Intanto, mentre Friuli-Venezia Giulia e la provincia di Bolzano rischiano di passare in zona gialla, il Governo sta valutando di introdurre nuove misure in vista del periodo natalizio. Ecco i dati nazionali del bollettino di oggi.