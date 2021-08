Coronavirus, in Sicilia altri 789 casi: l'Isola è prima per incremento di positivi

Diminuisce il numero dei nuovi casi di Covid accertati in Sicilia: 42 in meno in 24 ore, ma è un dato che non deve ingannare perché sale nettamente il tasso di positività. E' quello che emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute: altre 789 persone sono risultate positive al virus (ieri 831), i tamponi effettuati però sono stati "solo" 14.547, ben 7.500 in meno rispetto a ieri (erano stati processati 21.921 tamponi). Questo significa che il tasso di positività risale dal 3,7% al 5,4%.

Si registrano altre nove vittime e il totale da inizio pandemia è di 6.076. La Sicilia è prima per incremento di casi totali di positivi rispetto al giorno precedente nonostante il numero basso di tamponi effettuati. Il Veneto, per esempio, nelle ultime 24 ore ha processato 47 mila tamponi, quasi il triplo della Sicilia.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13 in più: 375 (ieri 362), mentre in terapia intensiva ci sono 42 pazienti (ieri 40) con tre nuovi ingressi. Sono 12.562 le persone in isolamento domiciliare e quindi il totale degli attuali positivi è di 12.979 (ieri 12.547).

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province: Palermo: 72.839 (200); Catania: 62.790 (128); Messina: 27.472 (38); Siracusa: 17.615 (57); Trapani: 15.387 (98); Ragusa: 15.262 (70); Caltanissetta: 14.355 (54); Agrigento: 14.103 (111); Enna: 7.217 (33).

Il Coronavirus in Italia

Il nuovo bollettino Coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 6 agosto 2021 è pubblicato su questa pagina e registra 6.599 nuovi casi con 244.657 tamponi e altri 24 morti, con un tasso di positività del 2,7%. I casi attualmente positivi sono 104.685. I ricoverati sono 2.449 con 277 in terapia intensiva. I morti in tutto sono 128.187 e il rapporto fra dimessi e guariti è 4.150.915. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri giovedì 5 agosto registrava 7.230 nuovi casi su 7.230 test e 27 morti.

Coronavirus, il bollettino di oggi