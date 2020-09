Tremestieri, il candidato Nicosia positivo al Covid: "Famigliari e collaboratori sono negativi"

"Mia moglie, mio figlio e i miei più stretti collaboratori sono risultati negativi al tampone”. Così Santo Nicosia, candidato sindaco a Tremestieri Etneo che era risultato, invece, positivo.

“Nei giorni scorsi - spiega Nicosia - ho fatto fare il tampone a mia moglie e a mio figlio. Entrambi sono risultati negativi. Ieri mi sono premurato, attraverso un laboratorio privato, di far sottoporre al tampone le persone che mi erano state più vicine. Per tutti il risultato è stato negativo. Per le altre persone con le quali ho avuto contatti “ravvicinati”, grazie all’Asp di Catania, è stata istituita una postazione mobile a Tremestieri. I sanitari stanno procedendo, in sicurezza, a effettuare i tamponi. Sarà mia premura comunicarvi i risultati.

"Mi scuso, anche se non è dipeso da me, per i problemi organizzativi che hanno costretto le persone ad una lunga attesa. Stigmatizzo poi il comportamento del sindaco che ha voluto approfittarne per fare passerella. In questi casi bisognava fare un passo di lato. Aggiungo: è da irresponsabili stare senza mascherina accanto ai sanitari. Evito ulteriori commenti”. Nicosia ha fatto riferimento a un'immagine che vede il sindaco mentre rilascia una intervista nei pressi della postazione dei sanitari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery