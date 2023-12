Riccardo Pellegrino condannato per corruzione elettorale

Riccardo Pellegrino, vicepresidente vicario del consiglio comunale di Catania in quota Forza Italia, ha ricevuto oggi una sentenza di condanna di primo grado a due anni di reclusione (con pena sospesa) in relazione all’accusa di corruzione elettorale. A ciò si aggiunge il pagamento di una sanzione pecuniaria da 250 euro, oltre alle spese processuali. Il procedimento penale fa riferimento alla campagna elettorale per le elezioni regionali del 2017. Riccardo Pellegrino è stato anche interdetto dai pubblici uffici per cinque anni e dal diritto elettorale. I legali Luca Mirone e Giuseppe Lipera sono intenzionati a proporre appello contro il provvedimento firmato dal giudice della IV sezione penale del tribunale di Catania, Dora Anastasi. Assolti l'ex onorevole e primo cittadino di Mascali Biagio Susinni e l'ex sindaco di Aci Catena Ascensio Maesano. Tra i condannati figurano anche Salvatore Di Benedetto, Giuseppe Panebianco, Ivan Andrea Guarrera, Salvatore Gulisano, Filippo Pellegrino (padre di Riccardo) e Gesualdo Briganti.

"Riceviamo con assoluta serenità la notizia della sentenza - dichiarano i difensori in una nota inviata a Cataniatoday- rimanendo in attesa del deposito della motivazione che ci consentirà di comprendere come sia maturata questa condanna per 3 dei 5 episodi contestati. Proporremo, chiaramente, appello contro questo provvedimento, visto che il processo consegna questioni fattuali e giuridiche che confermano l'insussistenza di profili di responsabilità penale. Riccardo Pellegrino è sereno e continua a lavorare per la Città di Catania, riponendo, come sempre, piena fiducia nella magistratura. Nella convinzione che sarà riconosciuta l'inesistenza di illeciti nella propria condotta".