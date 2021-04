Chiesa Cristo Re, Lauria (FI): "Traffico e troppi incidenti, serve un semaforo"

Il consigliere del secondo municipio ha presentato una mozione per chiedere l'installazione di un semaforo tra il Corso Italia e via Pasubio

Il consigliere del secondo municipio Fabio Lauria ha presentato una mozione per chiedere più sicurezza lungo il Corso Italia. Nello specifico, nel tratto compreso con via Pasubio all'altezza della chiesta Cristo Re, si sono verificati diversi sinistri stradali e gli attraversamenti pedonali sarebbero diventati parecchio rischiosi. "Diverse sono state le segnalazioni di residenti e commercianti della zona sulla pericolosità del tratto non regolamentato da semaforo - dice Lauria - e io ho stesso ho appurato alti volumi di traffico, specie a velocità sostenuta. Quindi occorre tutelare i pedoni e i fedeli che si recano nella vicina Chiesa e per questa ragione ho presentato una mozione per chiedere interventi all'amministrazione".

Così Lauria ha chiesto l'installazione di un semaforo a chiamata pedonale per mettere la carreggiata in sicurezza.