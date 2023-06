Costituita e insediata la nuova Giunta comunale di Gravina di Catania

Stamattina è stata costituita e si è insediata ufficialmente la nuova Giunta comunale di Gravina di Catania. Tra nuove entrate e riconferme, si tratta di una Giunta politica diversificata e composta da professionisti nei loro ambiti.

"Abbiamo messo in Giunta persone autorevoli con spiccate attitudini personale e, soprattutto, con esperienze specifiche nei loro ambiti. Il tutto per creare una Giunta di spessore con le giuste competenze al posto giusto – ha spiegato il sindaco Massimiliano Giammusso – Il nostro obiettivo è quello di continuare l’ottimo lavoro già svolto negli ultimi anni senza alcuna sosta. Proprio per questa ragione – conclude il sindaco Giammusso - ci siamo subito messi al lavoro per offrire alla città di Gravina una continuazione amministrativa con le giuste competenze e le giuste professionalità".

In particolare, ecco i componenti della nuova Giunta comunale di Gravina di Catania:

Claudio Nicolosi: Transizione digitale – Servizi Informativi – Ufficio relazioni con il Pubblico – Statistica Protocollo Sportello Europa

Istruzione Cultura Biblioteca Trasporti Mobilità Sostenibile Politiche Giovanili - Servizi Sociali Lavoro Famiglia Disabilità Solidarietà - Distretto Socio/Sanitario Ufficio Piano legge 328/2000;



Federica Agata Ingaglio: Manutenzioni – Verde - Pubblica Illuminazione - Viabilità -Sicurezza sul Lavoro- Energia – Acquedotti - Lavori Pubblici - Protezione Civile - Espropriazioni - Politiche Comunitarie - PNRR - Pari Opportunità;



Francesco Nicotra: Amministrazione Generale - Contenzioso - Partecipate - Servizio Civile - Rapporti con l'Università - Rapporti con il Consiglio Comunale – Giudice di Pace - Bilancio – Economato- Personale - Anagrafe Stato Civile- Ufficio Elettorale – Cimitero;



Filippo Riela: Sviluppo Economico - Commercio Artigianato- Annona Tributi - Patrimonio Edilizia Popolare – Beni Confiscati - Spettacolo Sport Turismo;



Enzo Giuliano Santoro: Polizia Locale - Sicurezza Videosorveglianza - Urbanistica - Rigenerazione Urbana -Transizione Ecologica Raccolta Differenziata - Ambiente Igiene Sanità -Tutela degli Animali - Decoro Urbano.



Inoltre, ai sensi dell’articolo 12, comma 7, della Legge Regionale n. 7/1992, a Claudio Nicolosi è stata anche assegnata la delega di vice Sindaco.