Costituito il gruppo territoriale del M5s "Catania Centro-Librino"

Lo scorso 2 luglio si è costituito il gruppo territoriale di Catania del Movimento 5 Stelle con la denominazione “Catania Centro-Librino”, a cui hanno già aderito 80 persone, tra attivisti storici e comuni cittadini. Si tratta dell’ultimo tassello della riorganizzazione nazionale messa in atto dal Movimento sui territori per strutturarli e rilanciarli.

A Catania il Movimento esiste sin dal lontano 2006 con i “Grilli dell'Etna”, gruppo nato in forma spontanea e che ancora oggi è la spina dorsale di un attivismo cittadino in grado, nel corso degli anni, di dare un grosso contributo anche alla politica nazionale. Da qui nasce l’idea del reddito di cittadinanza diventato poi legge grazie all’ex Ministra del lavoro, Nunzia Catalfo, che ha presieduto l’assemblea insieme al co-referente provinciale Eugenio Saitta.

Con il nuovo gruppo territoriale formalmente riconosciuto si potranno avanzare ai nostri portavoce istanze che verranno raccolte tra i cittadini, le associazioni e i comitati, che spesso restano inascoltati dalle istituzioni locali.

Durante la serata c’è stata la votazione per il rappresentante del gruppo territoriale, che ha visto la designazione di Davide Niki Cadili, già conosciuto in città per il suo impegno sul tema del lavoro, dell’antimafia e della cultura; il secondo posto è stato occupato da Vincenzo Di Liberto. All’assemblea erano inoltre presenti, come membri del gruppo territoriale, Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio, consiglieri comunali del M5S a Catania.