Fine dell'emergenza Covid, Musumeci: "Controlli e tracciamento devono proseguire"

"Si chiude una fase, se ne apre una diversa, quella di una emergenza che non è finita ma che può bene essere gestita con mezzi ordinari e con l'esperienza forte di questi due anni". Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, intervistato dal quotidiano La Sicilia, in merito alla fine dello stato di emergenza dovuto al Covid e l'introduzione di nuove regole meno sringenti.

Il governatore siciliano lancia comunque un messaggio di "attenzione e vigile cautela" per i cittadini siciliani "che non devono perdere le buone abitudini di questi mesi difficili - osserva -, dal distanziamento al disinfettante per le mani, dalla mascherina nei luoghi affollati all'evitare gli assembramenti domestici".

Musumeci ha scritto al premier Mario Draghi: "La fase di passaggio va gestita con attenzione e ci sono alcune attività che devono necessariamente essere proseguite. Non possiamo permetterci di abbassare i controlli agli arrivi in Sicilia, non possiamo diminuire la nostra efficienza nel contact-tracing, non possiamo bloccare le attività di supporto domiciliare e territoriale, non possiamo rallentare il potenziamento delle rete ospedaliera".

Sull'inchiesta relativa ai falsi dati Covid il presidente della Regione, pur "non avendone seguito da vicino l'evoluzione", sottolinea che "nel corso delle indagini la Sicilia non ha mai, in nessuna occasione, ricevuto una valutazione ministeriale che non fosse conforme all'effettivo andamento dell'epidemia". E sull'assessore alla Salute Ruggero Razza: "Ha dimostrato di essere competente e autorevole nel suo ruolo. Lo ringrazio di cuore".

Proprio Razza, commentando la fine dello stato di emergenza Covid, afferma che la Regione ha "rispettato tutti gli impegni assunti con i siciliani e con lo Stato. Con l'entrata in vigore oggi delle nuove norme di contrasto al Covid, anche la Sicilia dimostra di aver operato al meglio, creando, al netto dei ritardi, tutto il 50% dei posti letto previsti. La nostra migliore risposta alle polemiche futili e strumentali di alcuni è nei risultati raggiunti, che ci hanno permesso di spalmare i disagi senza gravare su nessun cittadino".

Fonte: PalermoToday.it