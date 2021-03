Crediti dei dipendenti comunali, M5S: "Quando avverranno le liquidazioni?"

I dipendenti comunali non hanno ancora ricevuto alcuni crediti di lavoro, indennità (turnazione, reperibilità, rischio) e arretrati relativi ad annualità precedenti. A denunciarlo è il Movimento Cinque Stelle che ha presentato un'interrogazione, firmata dal consigliere Graziano Bonaccorsi, per chiedere all'amministrazione quali azioni intenda intraprendere per garantire i diritti dei comunali.

“Sembrerebbe - dice Bonaccorsi - che i crediti di lavoro del personale dipendente e dirigenziale, in particolare quelli antecedenti alla dichiarazione di dissesto, non rientrino nella gestione della massa passiva e dovrebbero, quindi, gravare sul bilancio. E, a quanto sembra, la commissione straordinaria di liquidazione ha anche comunicato alla direzione del personale di poter ‘prontamente autorizzare i pagamenti riguardanti gli impegni regolarmente assunti e certificati a norma di legge, secondo le consuete modalità previste per la gestione di fondi vincolati’. Vogliamo capire cosa intende fare l’amministrazione per rispettare i diritti acquisiti dei lavoratori.”

Sul tema era intervenuta anche la Cisl che aveva chiesto un incontro immediato con l’amministrazione comunale: “Quello che ci preoccupa come Cisl Fp – aveva dichiarato Danilo Sottile, segretario della Federazione provinciale di Catania – è il tempo che occorre per poter affermare i diritti dei lavoratori. Per questo reiteriamo la richiesta di un incontro urgente con l'amministrazione, attivando nel contempo i nostri consulenti affinché si possa fare chiarezza ed avere risposte su quale strada intrapresa sia giusta".