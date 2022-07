Papatheu (FI): "M5S e Pd irresponsabili, non possiamo accettare diktat"

“Il Movimento cinque stelle, capitanato da Giuseppe Conte, ed il Partito democratico di Enrico Letta hanno dimostrato una totale irresponsabilità. E’ colpa loro se siamo arrivati a questa situazione e a questa crisi di governo”. Lo afferma in una nota la senatrice catanese di Forza Italia, Urania Papatheu. “Noi di FI siamo stati fino all’ultimo responsabili, ma non possiamo accettare i diktat di M5s e Pd - prosegue la parlamentare -. Il presidente Draghi ha accettato solo la risoluzione Casini, ieri in Senato, e ha escluso quella del centrodestra di governo, dimostrando di non essere il garante di un esecutivo di unità nazionale. Le elezioni rappresenteranno un’occasione di riscatto per gli italiani. Vogliamo dare loro la parola perché è giusto così”.