Soltanto una donna in Giunta, l'ironia del Pd: "Grazie per la concessione"

Prime reazioni dall'opposizione alla composizione della giunta Trantino. La presenza di una sola donna all'interno della squadra ha scatenato le critiche, in particolare quelle della segretaria provinciale del Partito Democratico, Maria Grazia Leone.

"Grazie per la gentile concessione"

"La composizione della giunta Trantino - scrive la Leone - riserva poche sorprese in fatto di impostazione culturale e visione del mondo, confermando la scarsa attenzione della destra nei confronti delle donne, altro che soffitto di cristallo. Era il 14 aprile quando il candidato sindaco Trantino durante la presentazione delle liste si scusava (per il parterre di soli uomini) e rassicurava tutti che ci sarebbero state anche delle donne in giunta. Alla fine la montagna ha partorito il topolino. Oggi, 16 giugno, il sindaco Trantino completa la sua giunta e donne non ce ne sono. È fatta salva la rappresentanza di genere con 1 sola donna su 9 uomini. Rapporto 1 a 9. Chissà se il primo cittadino sentirà l’esigenza di scusarsi anche stavolta. Sommessamente e con amara ironia - anche stavolta - gli rinnoviamo il nostro 'grazie per la gentile concessione'".