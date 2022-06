Cultura: Urania Papatheu (FI): "Educare i giovani alla musica"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

“Occorre sensibilizzare ed educare sempre di più i giovani alla musica”. Lo dice in una nota la senatrice catanese di Forza Italia, Urania Papatheu, in merito all’esibizione, al teatro Antico di Taormina, della Greater twin cities youth symphonies (Gtcys), una delle principali scuole musicali statunitensi che festeggia proprio quest’anno il suo cinquantesimo anniversario. “Ho avuto la fortuna di ascoltare 95 ragazzi, dai 12 ai 18 anni, che hanno eseguito brani di una grande difficoltà senza fare mai alcuna stonatura, grazie anche al supporto del direttore artistico e direttore d’orchestra, Mark Russell Smith – aggiunge la parlamentare di FI -. La musica, oltre a rappresentare uno dei più potenti mezzi di comunicazione, riveste una straordinaria importanza per la crescita dei ragazzi”. All’evento ha partecipato il sottosegretario all’Editoria, senatore Giuseppe Moles, che ha parlato della rilevanza del copyright a tutela della creatività. Presenti, inoltre, il commissario di Taormina Arte, Bernardo Campo, e la vicepresidente del Consiglio comunale di Taormina, Alessandra Caltabiano, delegata dal sindaco Mario Bolognari.